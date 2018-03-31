В Пензенской области депутата заподозрили в мошенничестве Криминал

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении депутата комитета местного самоуправления Карноварского сельсовета Неверкинского района Пензенской области.

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«По данным следствия, в декабре 2012 года глава администрации Карноварского сельсовета, зная, что в местном бюджете имеются неизрасходованные денежные средства в размере 19 тыс. 800 рублей, выделенные для использования по расходной статье «Дорожное хозяйство», решил похитить их. С этой целью он изготовил договор на расчистку сухостоя, якобы заключенный между администрацией сельсовета и сельскохозяйственным производственным кооперативом (СПК), возглавляемым его знакомым, а также акт о приемке выполненных работ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что на основании этих документов с заведомо ложными сведениями администрацией сельсовета перевела указанную сумму на расчетный счет СПК в качестве оплаты якобы выполненных работ.

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«Об этом глава кооператива сообщил подозреваемому в январе 2013 года. Последний потратил данные денежные средства на приобретение в данном СПК корма для крупного рогатого скота, содержавшегося в его личном подсобном хозяйстве», — пояснила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», комитет местного самоуправления Карноварского сельсовета состоит из 11 депутатов.

Согласно данным, размещенным на сайте облизбиркома, в их числе восемь представителей «Единой России» — Фатих Абдрахманов, Махмут Абузяров, Ринат Абузяров, Марат Аитов, Мясум Биккиняев, Ряшит Мухаммеджанов, Равиль Ряхимов и Хамзя Хайров, а также трое самовыдвиженцев — Рафаэль Абузяров, Равиль Алимов и Марс Хужахметов.