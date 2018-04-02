Житель Пензы проведет в колонии три года за смерть пассажирки в ДТП Криминал

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Бессоновский районный суд назначил жителю Пензы наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения.

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«В июне 2017 года в вечернее время на автодороге М5 «Урал» мужчина не справился управлением автомобилем. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Здоровью пассажирки был причинен тяжкий вред, повлекший ее смерть», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

Он пояснил, что водитель признал свою вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

«Суд учел, что мужчина имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение умышленного тяжкого преступления, по месту прежнего отбывания наказания характеризуется непоследовательностью поведения, неустойчивой социальной установкой, привлекался к административной ответственности», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда сообщил, что виновник ДТП лишен водительских прав на 3 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказал он.