В Сердобске суд вынес приговор женщине, зарубившей сожителя топором Криминал

Сердобск, 7 апреля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы назначено 33-летней женщине, признанной виновной в убийстве сожителя в Сердобске Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 15 декабря 2017 года женщина 1985 года рождения в ходе совместного распития спиртного поссорилась со своим сожителем. Причиной конфликта послужило то, что днем ранее мужчина привел в их квартиру трех женщин, с которыми употреблял алкоголь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в продолжение ссоры владелец квартиры начал требовать у женщины денег на покупку спиртного, но она отказала ему, и ссора переросла в драку — мужчина толкнул сожительницу и схватил ее руками за волосы.

«В ответ на его действия жительница Сердобска взяла пустую стеклянную бутылку и ударила ей по голове мужчины. Затем она вооружилась имеющимся в квартире топором и нанесла им множественные удары по голове, шее, телу, рукам и ногам потерпевшего, причинив тем самым ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина 1970 года рождения скончался в сердобской межрайонной больнице имени А.И. Настина вечером того же дня от травматического шока и массивной кровопотери.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила она.