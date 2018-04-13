Инвалид из Заречного отправится в колонию за хищение бутылки водки Криминал

Заречный, 13 апреля 2018. PenzaNews. Страдающая психическими расстройствами безработная жительница Заречного Пензенской области, которая является инвалидом II группы, приговорена к трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за открытое хищение бутылки водки из магазина.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда, в марте 2018 года злоумышленница взяла спиртное с полки и спрятала в карман куртки, а когда продавец-консультант потребовала вернуть похищенное, женщина скрылась с места преступления, не оплатив алкоголь.

Он уточнил, что ущерб от ее действий составил 210 рублей.

«При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством рецидив преступлений», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда обратил внимание на то, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.