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В Пензе в отношении инспектора ДПС возбуждено уголовное дело

19:18 | 17.04.2018 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе в отношении инспектора ДПС, подозреваемого в получении взятки, размер которой расценивается как значительный.

В Пензе в отношении инспектора ДПС возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, днем 16 апреля инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Пензе, находясь на парковке одного из торговых центров по проспекту Строителей, получил от мужчины взятку в размере 50 тыс. рублей за ранее совершенное незаконное бездействие в отношении последнего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, накануне полицейский не принял мер по фиксации факта нахождения этого мужчины за рулем в состоянии алкогольного опьянения и по его отстранению от управления машиной.

«Данное преступление раскрыто в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД России по Пензенской области. Непосредственно после получения незаконного вознаграждения противоправные действия полицейского были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем», — сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка.

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