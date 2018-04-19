В Пензенской области инвалид-колясочник зарезал сестру в присутствии полицейских Криминал

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Инвалид-колясочник, проживающий в Лопатинском районе Пензенской области, обвиняется в убийстве сестры, которое было совершено в присутствии сотрудников полиции.

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«По данным следствия, убийство совершил житель Лопатинского района 1975 года рождения, являющийся инвалидом первой группы, поскольку несколько лет он назад получил травму позвоночника в ДТП. Начиная с утра 17 апреля 2018 года мужчина употреблял спиртное с соседом. После того как гость ушел, к нему приехала сестра с сожителем. Втроем они продолжили распивать алкоголь. Через некоторое время к ним присоединился сосед. В процессе застолья женщина вместе с сожителем вышла улицу, взяв с собой мобильный телефон. Вернувшись в дом, они начали спрашивать у обвиняемого, где находится телефон, принадлежащий сожителю сестры. Поскольку все находились в состоянии алкогольного опьянения, они не смогли его найти», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что владелец дома позвонил в отделение полиции по Лопатинскому району и рассказал о пропаже мобильного телефона, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа.

«В ходе проведения полицейскими осмотра места происшествия и разбирательства по поступившему сообщению о преступлении инвалид, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать с сотрудниками полиции и вести себя агрессивно. На неоднократные замечания полицейских и сестры мужчина не реагировал. Когда женщина в очередной раз попыталась успокоить брата, подойдя к нему, тот достал из-под сиденья своего инвалидного кресла нож и ударил им в грудь потерпевшей. Женщина скончалась на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения грудной клетки», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Кроме того, следователем в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников полиции, в присутствии которых совершено убийство», — уточнила она.