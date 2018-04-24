Бывший сотрудник пензенской колонии наказан за мелкое взяточничество Криминал

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Штраф в размере 25 тыс. рублей назначен бывшему сотруднику исправительной колонии №4 управления ФСИН России по Пензенской области, признанному виновным в мелком взяточничестве.

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Уголовное дело расследовано при взаимодействии регионального Следственного комитета, управления ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН РФ по региону.

«Следствием и судом установлено, что вечером 5 марта 2018 года начальник помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), колонии №4 управления ФСИН России по Пензенской области, находясь на улице Молодогвардейской в Пензе, лично получил от мужчины 2 тыс. рублей за заведомо незаконные действия — пронос на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов, в частности SIM-карт, флеш-карт, мультимедийного плеера, наушников, медицинских препаратов и средств гигиены», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что сотрудник колонии за денежное вознаграждение должен был передать их одному из осужденных, но непосредственно после получения взятки его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.