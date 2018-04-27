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В Кузнецке будут судить мужчину, отрубившего голову отцу — СКР

10:09 | 27.04.2018 | Криминал

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Кузнецк, 27 апреля 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела об убийстве пожилого мужчины, в совершении которого обвиняется его сын, завершено в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Кузнецке будут судить мужчину, отрубившего голову отцу — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием установлено, что в начале октября 2016 года мужчина 1979 года рождения, находясь в квартире по месту жительства отца 1951 года рождения, поссорился с ним, поскольку тот якобы начал упрекать сына, что он нигде не работает. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил по голове и шее отца топором и не менее одного раза — ножом», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в результате произошло полное отсечение головы потерпевшего от тела.

«Впоследствии, желая скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело в подполе. 6 октября родственники погибшего, обеспокоенные его отсутствием на протяжении нескольких дней, вызвали сотрудников полиции», — сказала Татьяна Махницкая, добавив, что при осмотре дома был обнаружен труп.

По ее словам, проведенная экспертиза показала, что психическое состояние мужчины в момент убийства лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

«Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения к жителю Кузнецка принудительных мер медицинского характера», — сообщила представитель следственного управления.

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