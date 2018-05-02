В Пензе пресечена деятельность наркопритона
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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркопритона, который действовал на территории Первомайского района Пензы.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«В доме полицейские задержали четверых граждан, посещавших притон с целью употребления запрещенных веществ. В момент задержания все они находились в состоянии наркотического опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве добавили, что в жилище были обнаружены предметы и вещества, а также приспособления, используемые для изготовления и употребления наркотиков.
«Хозяин притона, как и его гости, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств», — сказали в пресс-службе.
В полиции пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.