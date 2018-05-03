В Неверкинском районе мужчину будут судить за смерть отца Криминал

Неверкино, 3 мая 2018. PenzaNews. 37-летний житель Неверкинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отца, от которого тот скончался.

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«Установлено, что мужчина в феврале 2018 года дома в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим отцом ударил его ножом в грудь, задев левое легкое и сердце. В результате преступных действий сына его родитель скончался в кузнецкой межрайонной больнице от большой кровопотери», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве отметили, что нанесенные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Неверкинский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.