Под Пензой вступил в силу приговор по делу о распространении порнографии Криминал

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым жителю Городищенского района Пензенской области назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно за незаконное распространение порнографических материалов, вступил в силу.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда, с помощью ноутбука злоумышленник скопировал на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» доступные к всеобщему просмотру и скачиванию файлы, содержащие информацию порнографического характера, предоставив тем самым возможность любому зарегистрированному пользователю просмотреть и заполучить их.

«Подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что суд счел необходимым конфисковать в доход государства USB-модем, ноутбук и зарядное устройство к нему, которые злоумышленник использовал при распространении запрещенных материалов.