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Женщина пыталась передать брату в пензенскую колонию наркотики, спрятанные в зефире

08:39 | 15.05.2018 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии №5 управления ФСИН России по Пензенской области пресекли попытку передачи заключенному наркотиков, спрятанных в зефире.

Женщина пыталась передать брату в пензенскую колонию наркотики, спрятанные в зефире

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по региону, сотрудники отдела безопасности исправительного учреждения обнаружили в зефире сверток с порошкообразным веществом белого цвета при досмотре передачи, предназначенной мужчине, который отбывает наказание за кражу.

«Кондитерское изделие в исправительную колонию строгого режима своему брату принесла женщина 1951 года рождения. По результатам экспертизы установлено, что она пыталась передать метадон», — добавили в ведомстве.

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