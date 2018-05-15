Женщина пыталась передать брату в пензенскую колонию наркотики, спрятанные в зефире Криминал

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии №5 управления ФСИН России по Пензенской области пресекли попытку передачи заключенному наркотиков, спрятанных в зефире.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по региону, сотрудники отдела безопасности исправительного учреждения обнаружили в зефире сверток с порошкообразным веществом белого цвета при досмотре передачи, предназначенной мужчине, который отбывает наказание за кражу.

«Кондитерское изделие в исправительную колонию строгого режима своему брату принесла женщина 1951 года рождения. По результатам экспертизы установлено, что она пыталась передать метадон», — добавили в ведомстве.