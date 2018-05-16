В Пензе 17-летняя девушка подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе в отношении 17-летней девушки, которая подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

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«По данным следствия, жительница Пензы 2001 года рождения в конце 2016 года, используя интернет, в ходе переписки с не установленным следствием лицом согласилась за денежное вознаграждение заниматься незаконным сбытом наркотических средств. Она периодически получала информацию о местонахождении оптовых закладок, после чего оборудовала более мелкие на территории Пензы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что последний раз несовершеннолетняя забрала оптовую закладку в конце апреля 2018 года и оставила ее при себе, так как собиралась при помощи знакомого найти покупателей.

«Примерно через два дня девушка была задержана сотрудниками полиции около дома по улице 8 Марта, в котором она арендовала квартиру. При личном досмотре у нее было обнаружено 54 свертка с наркотическим средством массой более 36 граммов», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что ранее злоумышленница привлекалась к административной ответственности, в связи с чем она состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.