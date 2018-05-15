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Сергей Щеткин представлен в должности главы пензенского УМВД

14:49 | 15.05.2018 | Общество

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика представил личному составу УМВД РФ по Пензенской области нового руководителя управления Сергея Щеткина во вторник, 15 мая.

Сергей Щеткин представлен в должности главы пензенского УМВД

Фото: 58.мвд.рф

Он отметил, что Сергей Щеткин прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника управления МВД России по Магаданской области – начальника полиции, где добился положительных результатов по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.

«Сергей Михайлович пользуется заслуженным авторитетом как руководитель и профессионал», — добавил Виталий Шулика.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ, в своем первом выступлении перед личным составом Сергей Щеткин выразил признательность за доверие, оказанное при назначении на высокую должность, и обозначил первоочередные служебные задачи.

Полковник полиции Сергей Щеткин назначен начальником управления МВД России по Пензенской области указом президента РФ Владимира Путина от 3 мая 2018 года.

Прежний руководитель пензенского УМВД Юрий Рузляев был освобожден от занимаемой должности 9 февраля 2018 года. После этого исполнение обязанностей главы ведомства было возложено на его заместителя Вадима Ковтуна.

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