Сергей Щеткин представлен в должности главы пензенского УМВД Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика представил личному составу УМВД РФ по Пензенской области нового руководителя управления Сергея Щеткина во вторник, 15 мая.

Фото: 58.мвд.рф

Он отметил, что Сергей Щеткин прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника управления МВД России по Магаданской области – начальника полиции, где добился положительных результатов по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.

«Сергей Михайлович пользуется заслуженным авторитетом как руководитель и профессионал», — добавил Виталий Шулика.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ, в своем первом выступлении перед личным составом Сергей Щеткин выразил признательность за доверие, оказанное при назначении на высокую должность, и обозначил первоочередные служебные задачи.

Полковник полиции Сергей Щеткин назначен начальником управления МВД России по Пензенской области указом президента РФ Владимира Путина от 3 мая 2018 года.

Прежний руководитель пензенского УМВД Юрий Рузляев был освобожден от занимаемой должности 9 февраля 2018 года. После этого исполнение обязанностей главы ведомства было возложено на его заместителя Вадима Ковтуна.