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В Пензе замглавы Минлесхоза отправлен под домашний арест

21:07 | 18.05.2018 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева, задержанного накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

В Пензе замглавы Минлесхоза отправлен под домашний арест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина, заместитель главы областного Минлесхоза Александра Москвина пробудет под домашним арестом до 12 июля.

Какие-либо подробности расследования на данный момент не разглашаются.

По данным СУ СКР по Пензенской области, в период с июня по декабрь 2016 года чиновник регионального Минлесхоза, который на тот момент занимал должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса, совместно с заместителем директора и мастером ГАУ «Юрсовский лесхоз», а также директором ГКУ «Кададинское лесничество» организовал и совершил незаконную рубку сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

Под видом санитарно-оздоровительного мероприятия был уничтожен лес на площади 17,8 га.

Сумма ущерба оценивается более чем в 90 млн. рублей.

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