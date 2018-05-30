Под Пензой женщина заплатит 30 тыс. рублей штрафа за пощечины полицейскому Криминал

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей женщине, которая применила силу в отношении участкового уполномоченного полиции, прибывшего 7 апреля в квартиру дома на улице Комсомольской в Городище Пензенской области, где мужчину ударили ножом в грудь.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда, злоумышленница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла уже после прибытия на место врачей и стала вести себя агрессивно, всячески мешая оказывать помощь пострадавшему.

«Капитан полиции потребовал от нее успокоиться и прекратить совершать противоправные действия в отношении медицинских работников, после чего вывел женщину в прихожую», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, там она минимум дважды ударила стража порядка по лицу и оцарапала его.

Представитель суда уточнил, что женщина согласилась с предъявленным ей обвинением и дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговор вступил в законную силу.