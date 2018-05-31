В Пензе бездомный украл из иномарки 50 тыс. рублей, взломав сигнализацию машины Криминал

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. 30-летний мужчина без определенного места жительства, приехавший в Пензу с целью совершения преступлений, обвиняется в краже сумки с деньгами в размере 50 тыс. рублей из иномарки, припаркованной на улице Антонова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленник прибыл в город на автомобиле в сопровождении двух знакомых. Обвиняемый и его товарищи переночевали в съемной квартире, а затем отправились на прогулку, чтобы определить людные места, в которых можно осуществить преступный замысел, не привлекая внимания свидетелей. Возле офиса банка на улице Антонова обвиняемый обратил внимание на девушку, которая передвигалась на автомобиле иностранного производства», — пояснили в полиции.

В ведомстве отметили, что она рассчитывала быстро оплатить счета в банке и вернуться, поэтому оставила сумку с деньгами в салоне.

«Злоумышленник при помощи специального технического устройства перехватил код охранной автомобильной системы, который впоследствии использовал, чтобы отключить сигнализацию, когда владелица скрылась вне зоны видимости. Открыв дверь, он проник в салон, взял сумку и с ней вернулся в машину, где его ждали товарищи, после чего покинул место преступления», — сказали в УМВД.

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В пресс-службе добавили, что мужчина был задержан на улице Бекешской, при этом сначала он пытался ввести полицейских в заблуждение и представлялся другим именем, однако в конечном итоге злоумышленник признался в содеянном.

«Он пояснил, что деньги взял себе, а сумку выбросил в одном из дворов на улице Володарского, где ее впоследствии обнаружили полицейские. Они также изъяли часть денег, похищенных у потерпевшей», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории соседних регионов.