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Силовики пресекли работу интим-салонов сразу в 10 городах, в том числе в Пензе

10:40 | 31.05.2018 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в организации интим-салонов и вовлечении женщин в занятие проституцией одновременно в десяти городах России, в том числе в Пензе. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Силовики пресекли работу интим-салонов сразу в 10 городах, в том числе в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Спецоперация по задержанию всех участников криминального бизнеса прошла одновременно в [...] Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре, Перми», — уточнила она.

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Ирина Волк добавила, что полиция пресекла противоправную деятельность более 60 лиц, среди которых организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», возбуждены уголовные дела.

Проведены обыски во всех заведениях, где изъяты денежные средства.

В отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, еще один находится под подпиской о невыезде.

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