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В Пензе восстановили картину гибели сторожа склада, найденного мертвым после пожара

09:20 | 06.06.2018 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Смерть мужчины 1941 года рождения, тело которого было обнаружено на складе строительных материалов на улице Ростовской в Пензе после пожара 31 мая, носила криминальный характер. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе восстановили картину гибели сторожа склада, найденного мертвым после пожара

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что в ходе экспертизы установлено наличие у погибшего телесных повреждений — тупой травмы грудной клетки с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмы.

По словам Татьяны Махницкой, человек, который, предположительно, причастен к смерти мужчины задержан.

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«По данным следствия, вечером 31 мая обвиняемый 1980 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проходил по улице Ростовской мимо склада. Поскольку он ранее там работал грузчиком, то решил попросить у сторожа разрешение переночевать. Так как ворота были закрыты, он пролез под ними и зашел в сторожку. Наглядно знакомый ему сторож поинтересовался, что он делает на территории склада. Услышав просьбу переночевать, мужчина отказал ему и начал выгонять», — сказала представитель следственного управления.

Она добавила, что злоумышленник, оказавшись на улице, захотел проучить обидчика, вновь пролез под воротами, зашел в сторожку, взял деревянную трость и нанес ею не менее десяти ударов по голове и телу потерпевшего.

«После этого обвиняемый решил скрыть следы преступления. С этой целью он нашел в сторожке тетрадь, поджег ее и положил на диван, а сам скрылся с места происшествия», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина, ранее судимый за кражу, заключен под стражу.

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