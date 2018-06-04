В Пензе суд вернул прокурору дело в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова Криминал

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес постановление о возвращении прокурору области Наталье Канцеровой уголовного дела в отношении экс-мэра Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органом следствия в вину обвиняемым вменялось хищение денежных средств в сумме более 96 млн. рублей, предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе», — напомнила собеседница агентства.

Она добавила, что дело поступило в суд в августе 2017 года, с того времени по нему были допрошены многочисленные свидетели, эксперты, представитель потерпевшего — госкорпорации «Ростех» и подсудимые, а также исследованы письменные доказательства.

Читайте также

Александр Пашков и Сергей Богунов в суде не признали свою вину

«По истечении девяти месяцев рассмотрения дела по инициативе суда на обсуждение сторон был поставлен вопрос о необходимости его возвращения прокурору. Вопреки мнению государственных обвинителей и представителя потерпевшего, при согласии подсудимых и четверых их защитников суд вынес постановление о возвращении уголовного дела прокурору Пензенской области», — пояснила Светлана Артамонова.

По ее словам, такое решение принято на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, касающегося случаев, когда обвинительное заключение составлено с нарушением требований кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения.

«После поступления постановления суда в прокуратуру области на него будет принесено апелляционное представление», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр возводился в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком являлся «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.

Александр Пашков был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2015 года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которую впоследствии суд неоднократно продлевал. Александр Пашков вышел из СИЗО в ноябре 2016 года.