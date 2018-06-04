EN
23:23:53 Понедельник, 4 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе суд вернул прокурору дело в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова

21:11 | 04.06.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес постановление о возвращении прокурору области Наталье Канцеровой уголовного дела в отношении экс-мэра Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе суд вернул прокурору дело в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органом следствия в вину обвиняемым вменялось хищение денежных средств в сумме более 96 млн. рублей, предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе», — напомнила собеседница агентства.

Она добавила, что дело поступило в суд в августе 2017 года, с того времени по нему были допрошены многочисленные свидетели, эксперты, представитель потерпевшего — госкорпорации «Ростех» и подсудимые, а также исследованы письменные доказательства.

Читайте также

Александр Пашков и Сергей Богунов в суде не признали свою вину

«По истечении девяти месяцев рассмотрения дела по инициативе суда на обсуждение сторон был поставлен вопрос о необходимости его возвращения прокурору. Вопреки мнению государственных обвинителей и представителя потерпевшего, при согласии подсудимых и четверых их защитников суд вынес постановление о возвращении уголовного дела прокурору Пензенской области», — пояснила Светлана Артамонова.

По ее словам, такое решение принято на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, касающегося случаев, когда обвинительное заключение составлено с нарушением требований кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения.

«После поступления постановления суда в прокуратуру области на него будет принесено апелляционное представление», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр возводился в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком являлся «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.

Александр Пашков был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2015 года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которую впоследствии суд неоднократно продлевал. Александр Пашков вышел из СИЗО в ноябре 2016 года.

Загрузка...
Читайте также
На базе пензенского СИЗО прошла акция «Донор в погонах» В Пензе автомобиль сбил трех девочек
В Пензе намечено открыть более 60 точек приема вторсырья Пензенские власти рассчитывают получить 90 млн. рублей на оборудование для колледжей
Подписано соглашение о сотрудничестве Пензы и Рязани Участники мероприятий в честь Дня защиты детей продегустировали продукцию «Молкома»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама