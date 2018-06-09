Жительницу Пензы будут судить за попытку дать взятку врио начальника колонии-поселения Криминал

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Жительница Пензы 1972 года рождения, обвиняемая в покушении на дачу взятки временно исполняющему обязанности начальника колонии-поселения №12 УФСИН России по региону, предстанет перед судом.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, женщина пошла на это ради сына, который приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за смертельное ДТП.

«Мать решила дать взятку в сумме 30 тыс. рублей врио начальника колонии-поселения №12 УФСИН России по Пензенской области за содействие в предоставлении осужденному права на проживание за пределами исправительного учреждения на арендованной жилой площади неподалеку и за общее покровительство сыну», — пояснила собеседница агентства.

Она пояснила, что, по данным следствия, 18 декабря 2017 года женщина передала должностному лицу деньги, положив конверт с ними под ноутбук на рабочем столе.

«Мужчина отказался от получения незаконного денежного вознаграждения и сообщил о совершенном обвиняемой коррупционном преступлении в правоохранительные органы. В ходе следствия женщина вину в даче взятки должностному лицу не признала. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.