Бывшая работница пензенского центра СВМП наказана за взятку Криминал

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, назначено за взятку бывшему заместителю заведующего аптекой – провизору пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

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Уголовное дело в отношении нее расследовано при взаимодействии следователей СКР по Пензенской области и управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по региону.

«Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года центром был объявлен аукцион на поставку детского питания. Заместитель заведующего аптекой как член аукционной комиссии по результатам проверки поступивших заявок приняла решение об отказе в допуске к участию заявки одного из обществ с ограниченной ответственностью. В дальнейшем по жалобе данной организации решением УФАС России по региону в действиях аукционной комиссии были установлены нарушения законодательства о контрактной системе, заместитель заведующего аптекой привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В сентябре 2017 года между центром и данным ООО был заключен контракт», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, в марте 2018 года женщина инициировала встречу с представителями фирмы, в ходе которой договорилась в дальнейшем заключать с их компанией договоры на суммы, не превышающие 100 тыс. рублей, без проведения аукциона, уведомлять о планируемых госзакупках детского питания, а также обеспечивать общее покровительство за взятку в размере 46 тыс. рублей.

«11 апреля 2018 года она лично получила от представителя вышеуказанного ООО 46 тыс. рублей. Непосредственно после получения денег женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что приговор не вступил в законную силу.