EN
15:38:43 Среда, 20 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Саранск во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

В Пензе бывший главврач онкодиспансера пробудет под стражей до 12 августа

11:37 | 20.06.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил меру пресечения бывшему главному врачу областного онкологического диспансера Виталию Серебрякову, который обвиняется в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размерах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

В Пензе бывший главврач онкодиспансера пробудет под стражей до 12 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, фигурант уголовного дела пробудет под стражей до 12 августа.

Сергей Маслов уточнил, что соответствующее решение было принято 9 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 13 апреля 2018 года Виталий Серебряков получил взятку в размере более 1 млн. рублей от саратовского юридического лица. За данное вознаграждение руководитель онкодиспансера должен был создать условия для участия этой организации в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также для заключения контрактов с ней.

Читайте также

Уголовные дела в отношении Серебрякова и Учкина сказались на рейтинге Пензенской области

В тот же день, согласно информации СКР, главврачом лечебного учреждения была получена взятка в размере более 200 тыс. рублей, переданная ему также одним из юридических лиц Саратова за обеспечение условий участия организации в открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов и последующее заключение контрактов.

Было возбуждено два уголовных дела — по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

14 апреля губернатор Иван Белозерцев сообщил, что главврач онкодиспансера освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности руководителя учреждения был назначен заместитель Виталия Серебрякова Дмитрий Чичеватов.

15 апреля фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение, на следующий день производство по двум уголовным делам объединили в одно, а 19 апреля в отношении Виталия Серебрякова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 июня включительно.

Загрузка...
Читайте также
В «Спутнике» 23 июня пройдут бесплатные мастер-классы по йоге Тольяттинский «Автострой» выполнит расчистку ложа пруда на реке Труев под Кузнецком
Пензенский общественник сообщил о новой свалке мусора вблизи водоема у больницы №6 «Ростелеком» запустил для болельщиков акцию «Футболомания»
Предприятие «Коноплекс Пенза» получило статус семеноводческого хозяйства Лучшим каменщиком Пензенской области признан Александр Астаев
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама