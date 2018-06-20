В Пензе бывший главврач онкодиспансера пробудет под стражей до 12 августа Криминал

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил меру пресечения бывшему главному врачу областного онкологического диспансера Виталию Серебрякову, который обвиняется в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размерах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

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По его словам, фигурант уголовного дела пробудет под стражей до 12 августа.

Сергей Маслов уточнил, что соответствующее решение было принято 9 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 13 апреля 2018 года Виталий Серебряков получил взятку в размере более 1 млн. рублей от саратовского юридического лица. За данное вознаграждение руководитель онкодиспансера должен был создать условия для участия этой организации в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также для заключения контрактов с ней.

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В тот же день, согласно информации СКР, главврачом лечебного учреждения была получена взятка в размере более 200 тыс. рублей, переданная ему также одним из юридических лиц Саратова за обеспечение условий участия организации в открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов и последующее заключение контрактов.

Было возбуждено два уголовных дела — по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

14 апреля губернатор Иван Белозерцев сообщил, что главврач онкодиспансера освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности руководителя учреждения был назначен заместитель Виталия Серебрякова Дмитрий Чичеватов.

15 апреля фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение, на следующий день производство по двум уголовным делам объединили в одно, а 19 апреля в отношении Виталия Серебрякова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 июня включительно.