Предприниматель из Тольятти получил условный срок за травму ребенка на батуте в Белинском Криминал

Белинский, 13 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено индивидуальному предпринимателю из Тольятти, по вине которого ребенок в Белинском Пензенской области получил травму, прыгая на батуте. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что 10 мая 2018 года предприниматель прибыл в город Белинский, где заключил с директором детско-юношеской спортивной школы договор аренды земельного участка, на котором разместил зоопарк и комплекс аттракционов, в том числе надувной батут. Он лично производил установку и фиксацию батута перед началом эксплуатации», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что объект был зафиксирован в четырех местах вместо минимальных шести с помощью веревок и случайных анкеров, которые выступали значительно выше над землей, чем это предусмотрено соответствующими нормативами.

«Утром 14 мая мальчик 2011 года рождения вместе со старшим братом пришел к данному комплексу аттракционов. После приобретения билета он начал прыгать на батуте. При внезапном порыве ветра один из металлических стержней был вырван из земли, батут начал опрокидываться, вследствие чего мальчик упал на землю. Противоправные действия предпринимателя повлекли по неосторожности к перелому правой ноги ребенка, ссадинам и гематомам на лице», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, приговор не вступил в законную силу.