В Пензенской области ребенок получил травму на батуте, возбуждено дело Происшествия

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении предпринимателя из Самарской области после травмирования ребенка на батуте в городе Белинском Пензенской области.

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«По данным следствия, 10 мая индивидуальный предприниматель прибыл в Белинский, где заключил с директором местного физкультурно-оздоровительного комплекса договор аренды земельного участка, на котором установил зоопарк и комплекс аттракционов, в том числе надувной батут», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что утром в минувший понедельник, 14 мая, мальчик 2011 года рождения пришел к аттракционами со своим старшим братом.

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«После приобретения билета он начал прыгать на батуте, но в результате его ненадлежащего закрепления одна из частей приподнялась, и мальчик упал на землю», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что ребенок получил сотрясение головного мозга, а также ушибы лица и ноги.

«В настоящее время он находится на стационарном лечении в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова», — отметила представитель следственного управления.

По ее словам, по делу назначены необходимые экспертизы.

«Кроме того, будут детально исследованы все нарушения действующего законодательства, касающиеся безопасности эксплуатации надувных батутов, допущенные подозреваемым при осуществлении данного вида предпринимательской деятельности», — пояснила она.