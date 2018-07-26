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В Пензе пресечена деятельность лиц, занимавшихся организацией азартных игр

13:27 | 26.07.2018 | Криминал

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту незаконной организации азартных игр группой лиц по предварительному сговору с использованием специальных автоматов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В Пензе пресечена деятельность лиц, занимавшихся организацией азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 10 участников группы в возрасте от 18 до 49 лет. Ранее они привлекались к уголовной ответственности. Злоумышленники устанавливали в различных торговых центрах, кафе, барах автоматы, внешне схожие с терминалами оплаты услуг сотовой связи. На территории Пензы полицейские изъяли 38 игровых аппаратов, которые были направлены на экспертизу. Исследование показало, что данное оборудование предназначено для организации азартных игр и выплаты выигрыша», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что в ходе обысков также было изъято 5 млн. рублей; по полученной информации, ежемесячный доход от одного терминала в среднем составлял около 50 тыс. рублей.

«В настоящее время организатору группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде», — уточнили в пресс-службе.

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