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Служебная проверка начата в Пензе по факту превышения полномочий полицейским

19:16 | 27.07.2018 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Руководство управления МВД России по Пензенской области назначило служебную проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудником специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Служебная проверка начата в Пензе по факту превышения полномочий полицейским

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной информации, указанный сотрудник в служебном помещении причинил телесные повреждения гражданину, который по постановлению суда отбывал наказание в виде административного ареста за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в официальном комментарии, распространенном пресс-службой регионального УМВД РФ.

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В нем поясняется, что в случае установления вины полицейского он понесет наказание в соответствии с законом, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении сотрудника спецприемника управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, днем 23 июля полицейский, находясь в помещении для дактилоскопирования, на глазах у свидетелей ударил административно арестованного рукой по голове и ногой по телу.

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