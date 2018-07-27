Служебная проверка начата в Пензе по факту превышения полномочий полицейским Криминал

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Руководство управления МВД России по Пензенской области назначило служебную проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудником специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

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«По предварительной информации, указанный сотрудник в служебном помещении причинил телесные повреждения гражданину, который по постановлению суда отбывал наказание в виде административного ареста за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в официальном комментарии, распространенном пресс-службой регионального УМВД РФ.

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В нем поясняется, что в случае установления вины полицейского он понесет наказание в соответствии с законом, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении сотрудника спецприемника управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, днем 23 июля полицейский, находясь в помещении для дактилоскопирования, на глазах у свидетелей ударил административно арестованного рукой по голове и ногой по телу.