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Хомец рассказал, как отбывал арест за баннер о пенсионной реформе

17:22 | 24.07.2018 | Общество

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Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец, который провел сутки в спецприемнике в поселке Лесном за размещение на ограждении путепровода в Пензе 10-метрового баннера с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста», рассказал о том, в какой обстановке он отбывал административный арест.

Хомец рассказал, как отбывал арест за баннер о пенсионной реформе

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

«Условия мне не понравились там. XXI век, а все койки и простыни старые. Воды нет [питьевой], она течет из крана «тухлая». Туалет находится внутри. Его можно было бы загородить как-нибудь до потолка, а он огорожен где-то на метр высотой», — пояснил Виктор Хомец в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Говоря о питании, активист сослался на мнение своих сокамерников о том, что оно в спецприемнике «нормальное», однако некоторые после арестантской пищи страдают от вздутия живота.

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«Я вчера не попал на обед, но сегодня меня в 9.00 должны были отпускать, а там разносили еду. Я специально сотрудника этого исправительного заведения попросил подождать 10 минут, сказал, что хочу покушать, хотя на самом деле остался посмотреть, какая там еда», — добавил оппозиционер.

Виктор Хомец уточнил, что на завтрак давали кашу «Дружба» из риса и пшена.

«В принципе, есть можно. Вот хлеб отвратительный», — отметил собеседник агентства.

По словам координатора «Левого фронта» в Пензенской области, сотрудники правоохранительных органов обращались с ним в период отбывания административного ареста корректно.

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