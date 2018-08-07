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Житель Грабово проведет 7,5 лет в колонии за убийство односельчанина

10:22 | 07.08.2018 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Житель села Грабово Пензенской области Алексей Бедьятов проведет 7,5 лет в колонии за убийство знакомого, пришедшего к нему в баню 23 февраля.

Житель Грабово проведет 7,5 лет в колонии за убийство односельчанина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе возникшей ссоры мужчина выхватил нож из рук гостя и ударил его в грудь, причинив тем самым потерпевшему смертельное ранение.

«Решив скрыть следы преступления, Алексей Бедьятов соскоблил со стены бани кровь убитого, а его ботинки, куртку и мобильный телефон сжег в печи. Труп потерпевшего ранним утром следующего дня злоумышленник вывез на своей автомашине и сбросил на снежную насыпь вдоль автодороги, ведущей в село Александровка», — пояснили в областном надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что тело мужчины обнаружил водитель маршрутного такси.

«Судом первой инстанции Алексею Бедьятову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права управления транспортными средствами на один месяц. Иски матери погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей и возмещении материального ущерба в сумме более 37 тыс. рублей удовлетворены в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что осужденный не согласился с приговором и ходатайствовал о снижении срока заключения, однако суд вышестоящей инстанции оставил его жалобу без удовлетворения.

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