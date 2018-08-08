Житель Пензы задержан за покушение на изнасилование Криминал

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. 31-летний мужчина задержан в Октябрьском районе Пензы за покушение на изнасилование соседки.

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«По данным следствия, днем 4 августа мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей соседке 1992 года рождения. После того, как она открыла дверь, злоумышленник неожиданно для потерпевшей ворвался в квартиру и начал толкать ее. Затем он достал нож и, высказывая угрозы убийством, потребовал, чтобы женщина перестала кричать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, женщина воспользовалась тем, что злоумышленник пошел запереть входную дверь — она закрылась в ванной комнате и стала звать на помощь.

«Мужчина пытался выломать дверь, высказывая при этом намерение вступить в половую связь с хозяйкой квартиры. Свой преступный умысел, направленный на изнасилование, он не довел до конца, поскольку соседи, услышав крики женщины, начали стучать в дверь квартиры и обещали вызвать полицию», — сказала собеседница агентства, добавив, что после этого злоумышленник покинул жилище.

Татьяна Махницкая уточнила, что в настоящее время мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.