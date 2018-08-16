EN
17:50:34 Четверг, 16 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Приговор по делу о пропаже 96 млн. рублей из банка в Пензе вступил в силу

16:29 | 16.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 30 марта, в соответствии с которым местный житель Андрей Кирсанов проведет 5,5 лет в исправительной колонии общего режима за присвоение более чем 96 млн. рублей, хранившихся в офисе банка ВТБ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор по делу о пропаже 96 млн. рублей из банка в Пензе вступил в силу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что Андрей Кирсанов, являясь заведующим кассой оперативного офиса филиала банка ВТБ в Пензе, в течение почти двух лет в рабочее время при пересчете поступавших наличных денежных средств для их последующего размещения в хранилище, похищал деньги, заменяя часть купюр номиналом 5 тыс. рублей банкнотами достоинством в 1 тыс. рублей», — пояснили в областном надзорном ведомстве.

Читайте также

Банк ВТБ подтвердил факт хищения денег в пензенском подразделении

В прокуратуре добавили, что с целью сокрытия фактов хищения мужчина формировал пачки по 100 купюр, внутри которых были банкноты номиналом 1 тыс. рублей, а сверху — 5 тыс. рублей, снабжал их бирками унифицированной формы.

«В декабре 2016 года при проведении полугодовой ревизии наличных денег и других ценностей, находящихся в хранилище оперативного офиса, была установлена недостача в размере 96 млн. 400 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что судом первой инстанции был удовлетворен иск банка ВТБ на указанную сумму.

«Не согласившись с вынесенным приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Однако областной суд в соответствии с позицией прокурора оставил его без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
Уголовное дело возбуждено после конфликта на берегу болота под Кузнецком «Ростелеком» запустил для малого бизнеса тарифную линейку «Скорость»
Конкурсную программу фестиваля «В Пензе – есть» планируется связать с историей В Пензе обсудят перспективы разработки протезов рук с системой мио-управления
Готовность жилого фонда Пензенской области к отопительному сезону оценивается в 72% В Пензе в суд передано дело о попытке украсть 300 кг металлолома
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама