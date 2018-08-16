Приговор по делу о пропаже 96 млн. рублей из банка в Пензе вступил в силу Криминал

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 30 марта, в соответствии с которым местный житель Андрей Кирсанов проведет 5,5 лет в исправительной колонии общего режима за присвоение более чем 96 млн. рублей, хранившихся в офисе банка ВТБ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Установлено, что Андрей Кирсанов, являясь заведующим кассой оперативного офиса филиала банка ВТБ в Пензе, в течение почти двух лет в рабочее время при пересчете поступавших наличных денежных средств для их последующего размещения в хранилище, похищал деньги, заменяя часть купюр номиналом 5 тыс. рублей банкнотами достоинством в 1 тыс. рублей», — пояснили в областном надзорном ведомстве.

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В прокуратуре добавили, что с целью сокрытия фактов хищения мужчина формировал пачки по 100 купюр, внутри которых были банкноты номиналом 1 тыс. рублей, а сверху — 5 тыс. рублей, снабжал их бирками унифицированной формы.

«В декабре 2016 года при проведении полугодовой ревизии наличных денег и других ценностей, находящихся в хранилище оперативного офиса, была установлена недостача в размере 96 млн. 400 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что судом первой инстанции был удовлетворен иск банка ВТБ на указанную сумму.

«Не согласившись с вынесенным приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Однако областной суд в соответствии с позицией прокурора оставил его без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе.