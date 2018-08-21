В Пензенской области возбуждено уголовное дело после падения монтажника с высоты Криминал

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено в связи с травмированием монтажника ООО «Пензастройсервис» в Каменке Пензенской области.

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«По версии следствия, днем 28 июня 2018 года при производстве работ по демонтажу стальных конструкций на одном из предприятий города Каменки монтажник 1993 года рождения упал с высоты около 4 метров, в результате чего получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время следователем выясняются все обстоятельства случившегося, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.

«Проводятся допросы сотрудников организации, устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сказали в пресс-службе.