В пензенском УМВД рассказали, куда обращаться обманутым вкладчикам «Инвест-Гаранта» Криминал

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Прием звонков от обманутых вкладчиков ООО «Инвест-Гарант» ведется в управлении МВД России по Пензенской области. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

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Передать сотрудникам правоохранительных органов любую значимую информацию предлагается по номеру: +7 (8412) 59-94-69.

Звонки от граждан принимаются в будние дни с 9.00 до 18.00.

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В Пензе прошел митинг вкладчиков «Инвест-Гаранта» и «Бизнес Партнера»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшее воскресенье, 19 августа, клиенты компании «Инвест-Гарант», заключившие с ней договоры процентного займа, предполагающие ежемесячную выплату процентов, приняли участие в митинге, состоявшемся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе.

По итогам мероприятия было принято коллективное обращение к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, в котором отмечается, что «следственные органы хотят подвести деятельность ООО «Инвест-Гарант» и ООО «Бизнес Партнер» под финансовую пирамиду». Вместе с тем его авторы выразили сомнение в том, что в течение почти 6 лет в центре города на виду различных надзорных органов могла вестись деятельность сомнительного характера.