Около 50 тыс. рублей похищено с карты пензячки после переписки в соцсети Криминал

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту хищения 46 тыс. рублей с банковской карты, принадлежащей 22-летней жительнице Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, ее сестра со страницы подруги в соцсети «ВКонтакте» получила просьбу назвать номер карты для перевода денег с электронного кошелька, однако затем выяснилось, что ее якобы использовать нельзя и нужна другая.

«Тогда девушка передала сведения о банковской карте своей сестры, после чего та обнаружила списание денег со счета», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время стражи порядка пытаются вычислить злоумышленников, взломавших аккаунт в соцсети для кражи денег.