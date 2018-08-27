В Пензе разоблачили финансовую пирамиду, ущерб от которой превышает 1 млрд. рублей Криминал

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с пензенскими коллегами пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел страны Ирина Волк.

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Она пояснила, что, по версии следствия, с 2012 года злоумышленники привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 60% в год.

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«Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов», — отметила официальный представитель МВД России.

Ирина Волк уточнила, что всего на территории шести регионов действовало девять филиалов, при этом центр управления находился в Пензе.

«Для вовлечения в финансовую пирамиду вкладчиков организаторы широко рекламировали свою деятельность в средствах массовой информации. По предварительным данным, количество пострадавших превышает 3 тыс. человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд. рублей», — добавила она.

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Ирина Волк сообщила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

«Сотрудниками полиции проведено семь обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы, в результате которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — сказала она.