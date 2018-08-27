EN
11:17:56 Понедельник, 27 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе разоблачили финансовую пирамиду, ущерб от которой превышает 1 млрд. рублей

09:21 | 27.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с пензенскими коллегами пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел страны Ирина Волк.

В Пензе разоблачили финансовую пирамиду, ущерб от которой превышает 1 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что, по версии следствия, с 2012 года злоумышленники привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 60% в год.

Читайте также

В Пензе прошел митинг вкладчиков «Инвест-Гаранта» и «Бизнес Партнера»

«Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов», — отметила официальный представитель МВД России.

Ирина Волк уточнила, что всего на территории шести регионов действовало девять филиалов, при этом центр управления находился в Пензе.

«Для вовлечения в финансовую пирамиду вкладчиков организаторы широко рекламировали свою деятельность в средствах массовой информации. По предварительным данным, количество пострадавших превышает 3 тыс. человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд. рублей», — добавила она.

Читайте также

Задержан глава пензенского офиса банка «Уралсиб»

Ирина Волк сообщила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

«Сотрудниками полиции проведено семь обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы, в результате которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — сказала она.

Загрузка...
Читайте также
«МегаФон» запустил платформу защиты от DDoS-атак на технологиях Arbor Networks В Пензе более 800 человек посетили «Литературный привал» в последний день сезона
Пензенский губернатор готов поддержать проект «Восток-Агро» в Кузнецком районе Кувайцев обеспокоен темпами строительства одного из домов для детей-сирот в Пензе
Пензенские общественники остались довольны условиями в центре для нарушителей-подростков Мэр Пензы не застал рабочих на месте ремонта теплосетей на улице Чкалова
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама