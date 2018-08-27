В Пензе вынесен приговор по делу о хищении авиационного топлива в воинской части Криминал

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Двое должностных лиц службы горючего и смазочных материалов одной из авиационных воинских частей, противоправная деятельность которых была пресечена в Пензенской области сотрудниками ФСБ, признаны судом виновными в неоднократном хищении топлива.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области, злоумышленники прибегали к услугам четверых бортовых инженеров воздушных судов военно-транспортной авиации, которые за вознаграждение сливали топливо.

«В результате проведенных оперативных мероприятий военными контрразведчиками отдела ФСБ России по Пензенскому гарнизону и УФСБ России по ЦВО была вскрыта мошенническая схема, при которой в учетные документы вносились завышенные сведения о количестве полученного воинской частью от поставщика авиационного топлива. При этом фактически образовавшееся неучтенное авиатопливо продавалось на сторону», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 и 4 года, а также штрафом в 200 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

«Четверо их подельников также привлечены к уголовной ответственности», — отметили в УФСБ.