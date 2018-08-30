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В Пензе пенсионерка перевела 80 тыс. рублей «юристам», оказавшимся мошенниками

14:28 | 30.08.2018 | Криминал

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Пензе по факту обмана 76-летней пенсионерки, заплатившей 80 тыс. рублей за юридические услуги, но не получившей их. Об этом ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе пенсионерка перевела 80 тыс. рублей «юристам», оказавшимся мошенниками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что пожилая женщина услышала рекламу по радио, после чего позвонила по контактному телефону и договорилась с неизвестным о предоплате.

«Однако до сих пор юридические услуги ей не оказали, а с сотрудниками организации гражданка связаться не может», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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