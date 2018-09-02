Жительница Самары подозревается в мошенничестве при покупке одежды в Пензе Криминал

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении уроженки Саратовской области, проживающей в Самаре, которая не заплатила за одежду в пензенском магазине.

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«Установлено, что подозреваемая зашла в торговый центр, расположенный на территории Железнодорожного района Пензы, и обратилась к продавцу одного из отделов с просьбой. Женщина сказала, что приехала за покупками с несовершеннолетней дочерью, которая сломала ногу, ходит в гипсе и стесняется показаться в магазине. Она попросила дать для примерки ребенку несколько предметов верхней одежды», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что в залог злоумышленница предложила оставить свой телефон, умолчав о него нерабочем состоянии.

«Продавец согласилась, после чего женщина взяла одежду и покинула торговый центр. Через некоторое время, не дождавшись возвращения клиентки, продавец попыталась включить оставленный в залог мобильный телефон, чтобы выяснить контактные данные клиентки, но попытки оказались безуспешными», — добавили в управлении.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники полиции установили личность подозреваемой; она пояснила, что ей требовалось одежда, денег на приобретение которой у нее не было.

«Жительнице Самары избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в УМВД по Пензенской области.