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Двое мужчин отработают по 400 часов за ловлю рыбы сетью в Сурском водохранилище

13:54 | 08.09.2018 | Криминал

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Пенза, 8 сентября 2018. PenzaNews. Двое мужчин приговорены к 400 часам обязательных работ каждый за ловлю сетью рыбы в Сурском водохранилище в районе поселка Золотаревка Пензенской области.

Двое мужчин отработают по 400 часов за ловлю рыбы сетью в Сурском водохранилище. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда, рыбаки пошли на преступление 11 мая 2018 года — в период нереста различных видов рыб.

«На надувной лодке с мотором они отплыли около 500 метров от берега водохранилища, установили сеть и уехали, договорившись встретиться на следующий день. 12 мая мужчины выловили девять судаков, две плотвы и 27 экземпляров густеры», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что ущерб от действий рыбаков составил 2 тыс. 830 рублей.

«Мужчины согласились с предъявленным им обвинением полностью, дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства», — сказал представитель суда.

Приговор вступил в законную силу.

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