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Вячеслав Лебедев пробудет под домашним арестом до 12 октября

09:18 | 11.09.2018 | Криминал

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 12 октября срок домашнего ареста заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель суда.

Вячеслав Лебедев пробудет под домашним арестом до 12 октября

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Он уточнил, что соответствующее ходатайство было удовлетворено в минувший понедельник, 10 сентября.

Ранее с ним обратился следователь кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СКР, прикомандированный ко второму отделу по расследованию особо важных дел ведомства.

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По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года Вячеслав Лебедев, занимая должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области, организовал и совершил совместно с заместителем директора и мастером ГАУ «Юрсовский лесхоз», а также директором ГКУ «Кададинское лесничество» незаконную рубку сырорастущих сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

При этом она была проведена под видом санитарно-оздоровительного мероприятия — сплошной санитарной рубки лесных насаждений — на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии деревьев.

В результате лес был уничтожен на площади 17,8 га, а лесному фонду страны причинен ущерб на сумму свыше 90 млн. рублей.

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