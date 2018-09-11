Вячеслав Лебедев пробудет под домашним арестом до 12 октября Криминал

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 12 октября срок домашнего ареста заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель суда.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Он уточнил, что соответствующее ходатайство было удовлетворено в минувший понедельник, 10 сентября.

Ранее с ним обратился следователь кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СКР, прикомандированный ко второму отделу по расследованию особо важных дел ведомства.

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По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года Вячеслав Лебедев, занимая должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области, организовал и совершил совместно с заместителем директора и мастером ГАУ «Юрсовский лесхоз», а также директором ГКУ «Кададинское лесничество» незаконную рубку сырорастущих сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

При этом она была проведена под видом санитарно-оздоровительного мероприятия — сплошной санитарной рубки лесных насаждений — на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии деревьев.

В результате лес был уничтожен на площади 17,8 га, а лесному фонду страны причинен ущерб на сумму свыше 90 млн. рублей.