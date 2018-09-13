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Житель Пензы обвиняется в убийстве случайного знакомого

11:19 | 13.09.2018 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Житель Пензы обвиняется в убийстве ножом своего случайного знакомого, совершенном после совместного употребления алкоголя. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы обвиняется в убийстве случайного знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 1 сентября 2018 года мужчина 1978 года рождения в течение дня ремонтировал автомашину, принадлежащую знакомому его приятеля. К нему обратилась женщина, проживающая неподалеку — на улице Проходной в Пензе. Она предложила навести порядок у нее во дворе, за что обещала заплатить. Мужчина согласился и вместе с двумя приятелями, закончив с авторемонтом, занялся уборкой мусора», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в процессе работы они периодически употребляли алкоголь.

«К ним присоединился сосед женщины и впоследствии пригласил к себе в гости, где они продолжили распивать спиртное. После того как приятели злоумышленника ушли, он задремал. Хозяин дома разбудил его и начал выгонять, оскорбляя его при этом. Разозлившись, гость схватил со стула нож и дважды ударил его в грудь, после чего он сразу же покинул место происшествия. Вечером того же дня тело мужчины обнаружено его сестрой», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в течение нескольких часов сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность предполагаемого злоумышленника.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону.

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