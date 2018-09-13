Житель Пензы обвиняется в убийстве случайного знакомого Криминал

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Житель Пензы обвиняется в убийстве ножом своего случайного знакомого, совершенном после совместного употребления алкоголя. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 1 сентября 2018 года мужчина 1978 года рождения в течение дня ремонтировал автомашину, принадлежащую знакомому его приятеля. К нему обратилась женщина, проживающая неподалеку — на улице Проходной в Пензе. Она предложила навести порядок у нее во дворе, за что обещала заплатить. Мужчина согласился и вместе с двумя приятелями, закончив с авторемонтом, занялся уборкой мусора», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в процессе работы они периодически употребляли алкоголь.

«К ним присоединился сосед женщины и впоследствии пригласил к себе в гости, где они продолжили распивать спиртное. После того как приятели злоумышленника ушли, он задремал. Хозяин дома разбудил его и начал выгонять, оскорбляя его при этом. Разозлившись, гость схватил со стула нож и дважды ударил его в грудь, после чего он сразу же покинул место происшествия. Вечером того же дня тело мужчины обнаружено его сестрой», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в течение нескольких часов сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность предполагаемого злоумышленника.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону.