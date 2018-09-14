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В машине уроженца Кузнецка обнаружено 3,5 млн. разовых доз наркотика

15:18 | 14.09.2018 | Криминал

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. 3,5 млн. разовых доз наркотика общим весом около 3,5 кг обнаружено в тайнике, оборудованном под обшивкой багажника машины уроженца Кузнецка Пензенской области, проживающего в Самарской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В машине уроженца Кузнецка обнаружено 3,5 млн. разовых доз наркотика

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что, по имеющимся данным, мужчина 1991 года рождения являлся межрегиональным курьером и осуществлял доставку синтетических наркотиков в Пензенскую область и соседние регионы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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