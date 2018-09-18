До возбуждения уголовного дела против Горохова в УВМ проводилась проверка Криминал

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Служебная проверка, проведенная весной 2018 года, предшествовала возбуждению уголовного дела в отношении Эдуарда Горохова, занимавшего должность начальника управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД России по Пензенской области. Об этом говорится в письме за подписью начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) регионального УМВД Романа Гусева, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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В нем поясняется, что основанием для ее назначения стали обстоятельства «возможного лоббирования интересов ИП Дворянинова С.Г., осуществляющего коммерческую деятельность по оказанию услуг в сфере миграции».

В письме добавляется, что заключение по результатам проверки было утверждено 11 мая.

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«За нарушение требований п. «а», «к» ст. 7, ст. 11, ст. 15, ст. 16 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации, […] выразившееся в даче подчиненным сотрудникам указаний, противоречащих требованиям законодательства и иных нормативных актов в области предоставления государственных услуг в сфере миграции, полковник полиции Горохов Э.Ю. предупрежден о неполном служебном соответствии (приказ УМВД России по Пензенской области от 22 мая 2018 года №887)», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что 29 июня в отношении Эдуарда Горохова по материалам регионального управления ФСБ, ГУСБ МВД России и ОРЧ СБ пензенского УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области — орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории региона.

В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника УВМ является Игорь Мысяков.