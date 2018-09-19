Мужчина из Ингушетии осужден в Пензе за оправдание терроризма Криминал

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Молодой человек, приехавший в Пензу из Ингушетии, приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права пользоваться интернетом в течение двух лет за возбуждение ненависти либо вражды, публичное оправдание терроризма и высказывание угроз убить человека.

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«Следствием и судом установлено, что с марта 2016 года по ноябрь 2017-го, находясь на территории Ингушетии, а затем и Пензенской области, используя сотовый телефон с доступом к интернету, он неоднократно размещал на своей странице в социальной сети графические изображения, аудиозаписи и видеозапись экстремистского характера. Его страница для просмотра и копирования имеющейся на ней информации была доступна неопределенному кругу лиц. Согласно выводам психолого-лингвистической экспертизы, в размещенных материалах содержатся признаки побуждения к действиям, в том числе насильственным, против группы лиц по признаку отношения к религии, а также национальности, происхождения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что с марта 2016 года по ноябрь 2017-го злоумышленник размещал в соцсети графические изображения с текстом и аудиозаписи, содержащие признаки оправдания терроризма.

«25 декабря 2016 года молодой человек встретился с девушкой 1999 года рождения на проспекте Строителей в Пензе. Познакомились они в одной из социальных сетей. Ранее в процессе переписки между ними возник конфликт при обсуждении вопросов религиозного характера. При встрече в ходе вновь возникшей ссоры мужчина нанес девушке один удар рукой по лицу, а затем достал нож, приставил к шее потерпевшей, высказывая в ее адрес угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, требуя, чтобы она извинилась за то, что якобы оскорбила его религию. После этого он нанес ей еще один удар кулаком по лицу», — пояснила собеседница агентства.

Представитель следственного управления отметила, что приговор пока не вступил в законную силу.