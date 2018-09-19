Причиненный «ОЭП» действиями Звонова ущерб составляет не менее 38 млн. рублей — СКР Криминал

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Материальный ущерб, причиненный акционерному обществу «Оператор электронного правительства» (более 90% акций принадлежит Пензенской области) незаконными действиями бывшего руководителя Олега Звонова, составляет не менее 38 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

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В нем поясняется, что, по данным следствия, в период с 2015 по 2018 годы Олег Звонов, зная о значительной кредиторской задолженности не принял законных и достаточных мер по предотвращению нанесения ущерба организации и взысканию имеющейся дебиторской задолженности со стороны нескольких юрлиц, объединенных им в нарушение закона в межрегиональный научно-производственный кластер — «Росоператор».

«Продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, руководитель акционерного общества, зная о наличии существенного долга одного из обществ с ограниченной ответственностью, входящего в состав кластера, и об убытках АО «ОЭП», в 2017–2018 годах направил данной организации финансовую помощь, часть которой до настоящего времени не возвращена», — добавляется в пресс-релизе.

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В нем отмечается, что также весной 2018 года протоколом совета директоров АО «ОЭП» было закреплено участие акционерного общества все в том же ООО путем увеличения уставного капитала последнего посредством внесения в него вклада.

«На момент оплаты указанной доли акционерное общество находилось в предбанкротном состоянии, указанная операция влекла за собой ухудшение финансового положения АО «ОЭП», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время деятельность «Оператора электронного правительства» фактически дезорганизована, поскольку «ОЭП» не имеет финансовой возможности исполнять свои функции и задачи по информобеспечению работы Пензенской области и реализации социально значимых проектов в информационной сфере, выплачивать зарплату сотрудникам.

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«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательной базы. При оперативном сопровождении УФСБ России по Пензенской области следователями в ходе обысков в офисах, а также по месту жительства бывшего директора АО «ОЭП» изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации. Расследование уголовного дела продолжается», — добавляется в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 августа 2018 года первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области во взаимодействии с сотрудниками ФСБ возбудил в отношении бывшего генерального директора АО «Оператор электронного правительства» Олега Звонова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Согласно ЕГРЮЛ, с 9 июля должность генерального директора «ОЭП» занимает Василий Сомов.