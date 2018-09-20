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Торговавший шашлыком и поддельной водкой мужчина отправится в колонию на 1,5 года

09:20 | 20.09.2018 | Криминал

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Сердобск, 20 сентября 2018. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено жителю Сердобского района Пензенской области, который купил водку сомнительного качества для последующей реализации в кафе, где торговал шашлыком.

Торговавший шашлыком и поддельной водкой мужчина отправится в колонию на 1,5 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в начале июня 2015 года мужчина приобрел у не установленного следствием лица под реализацию 200 бутылок водки по цене 40 рублей. Продавец намекнул ему, что продукция не совсем легальная — ее неудобно продавать, но она якобы безвредна для употребления. Мужчина привез бутылки объемом 0,5 литра с этикетками «Царская охота» к себе домой. Понимая, что все они имели поддельные акцизные марки, злоумышленник, продавая шашлык в одном из кафе, реализовывал и водку на вынос по цене 150 рублей за бутылку», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он уточнил, что к моменту контрольной закупки у мужчины осталось лишь пять бутылок.

Представитель суда отметил также, что, как показала экспертиза, алкогольная продукция не соответствовала требованиям ГОСТа — доля этилового спирта в ней была занижена.

«В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Кроме того, он отрицал знание русского языка, требовал переводчика. Однако было установлено, что перед проведением следственных действий ему разъяснялось право давать показания на родном языке или на том языке, которым он владеет, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно, но он от этого отказался», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что злоумышленник признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование», приговор вступил в законную силу.

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