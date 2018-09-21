В Пензе вступил в силу приговор Викулову по делу о причинении ущерба пяти фирмам Криминал

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Приговор 37-летнему Максиму Викулову, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вступил в Пензе в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Как установлено по делу, Викулов с целью личного обогащения умышленно создал новое юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью «ГидроАгрегат» через подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. Функции управления юрлицом номинально были возложены на это подставное лицо. В начале августа 2017 года Викулов подготовил пакет документов для регистрации ООО «ГидроАгрегат» и лично предоставил их с паспортом подставного лица в ИФНС России по Октябрьскому району Пензы, расписавшись в необходимых документах от его имени в качестве учредителя и руководителя», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что фирма была зарегистрирована, сведения о ней включены в ЕГРЮЛ.

«Документы о регистрации Викулов получил лично, заказал печать и открыл расчетные счета организации в банках. С 9 августа по 16 ноября 2017 года мужчина от лица гендиректора ООО «ГидроАгрегат», используя его печать, реквизиты и расчетные счета, через сайт этого юридического лица, электронную почту и телефонную связь заключил с несколькими организациями договоры на поставку агрегатов — насосов — и комплектующих к ним. Взятые на себя договорные обязательства выполнять он не намеревался. В результате преступных действий Викулова пяти организациям был причинен ущерб на сумму 625 тыс. 861 рубль», — уточнила старший помощник прокурора.

Она отметила, что в период следствия причиненный ущерб был частично возмещен.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Викулову наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1,5 года с возложением дополнительных обязанностей, а также штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — сказала представитель прокуратуры.