В Пензе раскрыта серия краж из магазинов Криминал

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазинов после открытого хищения алкоголя из торговой организации на территории Железнодорожного района Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, изучив камеры видеонаблюдения, стражи порядка установили личности предполагаемых злоумышленников — двоих уроженцев Челябинска и Пензы.

«В ходе допроса подозреваемые пояснили, что прогуливались по улицам города после совместного распития спиртного. Когда они дошли до магазина, у них возник умысел на хищение имущества. Распределив роли между собой, один злоумышленник остался у входа в магазин, чтобы отвлечь внимание сотрудников, а второй вошел в торговый зал, где направился к стеллажам с алкогольной продукцией. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник сложил 16 банок пива объемом по 0,5 литра каждая в принесенный заранее рюкзак. После этого вышел из магазина, не оплатив товар, и побежал в сторону проезжей части», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, увидев бегущего за ним сотрудника магазина, молодой человек бросил рюкзак с награбленным имуществом и скрылся, а второго подозреваемого задержали работники торговой организации.

«Свою вину подозреваемые признали полностью», — отметили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что также установлена причастность одного из подозреваемых к серии краж, которые были совершены в период с февраля по май 2018 года в магазинах, расположенных в различных районах Пензы — его добычей становились продукты питания и средства по уходу за телом, которые затем злоумышленник продавал на улицах незнакомым людям.