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В Пензе раскрыта серия краж из магазинов

12:03 | 21.09.2018 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазинов после открытого хищения алкоголя из торговой организации на территории Железнодорожного района Пензы.

В Пензе раскрыта серия краж из магазинов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, изучив камеры видеонаблюдения, стражи порядка установили личности предполагаемых злоумышленников — двоих уроженцев Челябинска и Пензы.

«В ходе допроса подозреваемые пояснили, что прогуливались по улицам города после совместного распития спиртного. Когда они дошли до магазина, у них возник умысел на хищение имущества. Распределив роли между собой, один злоумышленник остался у входа в магазин, чтобы отвлечь внимание сотрудников, а второй вошел в торговый зал, где направился к стеллажам с алкогольной продукцией. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник сложил 16 банок пива объемом по 0,5 литра каждая в принесенный заранее рюкзак. После этого вышел из магазина, не оплатив товар, и побежал в сторону проезжей части», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, увидев бегущего за ним сотрудника магазина, молодой человек бросил рюкзак с награбленным имуществом и скрылся, а второго подозреваемого задержали работники торговой организации.

«Свою вину подозреваемые признали полностью», — отметили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что также установлена причастность одного из подозреваемых к серии краж, которые были совершены в период с февраля по май 2018 года в магазинах, расположенных в различных районах Пензы — его добычей становились продукты питания и средства по уходу за телом, которые затем злоумышленник продавал на улицах незнакомым людям.

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