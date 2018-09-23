Остановленный в Пензе неадекватный водитель оказался пьяным угонщиком Криминал

Пенза, 23 сентября 2018. PenzaNews. Мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2106» и вел себя неадекватно на дороге в районе фабрики пианино в Пензе, оказался угонщиком, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«Полицейские попросили молодого человека 1998 года рождения предъявить документы и выяснили, что машина ему не принадлежит. При проверке инспекторы установили, что злоумышленник, в момент управления транспортного средства находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон в селе Засечном», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что владелец отечественной «шестерки» узнал о случившемся от полицейских.

«Он пояснил, что накануне вечером вернулся с работы и припарковал автомобиль возле дома по месту жительства, никому не передавая права управления им. Потерпевший добавил, что двери машины он не закрыл, а ключ находился в замке зажигания», — отметили в УМВД.

В полиции уточнили, что по факту угона автомобиля 1989 года выпуска возбуждено уголовное дело.