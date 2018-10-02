Тренер, отбывший в Пензе наказание за насилие над ребенком, будет под надзором 10 лет Криминал

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, в соответствии с которым в отношении 55-летнего жителя Ставропольского края, работавшего инструктором по плаванию и отбывшего наказание в колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, установлен административный надзор на 10 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Этот гражданин, работавший инструктором по плаванию, в 2014 году был приговорен Верховным судом Карачаево-Черкесии за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18 лет, сроком на 10 лет и ограничением свободы на один год», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина должен выйти на свободу 2 октября, в связи с чем начальник исправительного учреждения обратился в суд с иском об установлении в отношении него надзора на срок погашения судимости и административных ограничений.

Светлана Артамонова добавила, что с учетом тяжести совершенного преступления, суд первой инстанции установил надзор сроком на 10 лет, наложил запрет на пребывание мужчины на территории школ и детсадов, а также на выезд за пределы Карачаево-Черкесии.

«Не согласившись с вынесенным решением, осужденный обжаловал его в Пензенский областной суд, указав, что ему необоснованно установлен длительный срок административного надзора, а также запрет на выезд за пределы республики, поскольку у него есть свой дом в Сургуте, который требует ремонта и его личного присутствия в целях обеспечения сохранности. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — отметила старший помощник прокурора.